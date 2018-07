Seat zet koers naar China

Volkswagen Group China en Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd (JAC), de twee partners in de joint venture JAC Volkswagen Automotive Co. Ltd., hebben samen met Seat hun handtekening gezet onder een memorandum van overeenstemming waarmee het Spaanse bedrijf toetreedt tot de joint venture en in naam van de Volkswagen-groep het leidende merk wordt voor dit project.

De overeenkomst werd - tijdens een ceremonie in het Duitse Berlijn en in aanwezigheid van de Duitse kanselier Angela Merkel en de Chinese premier Li Keqiang - ondertekend door Seat-voorzitter Luca de Meo, de voorzitter van Volkswagen Group China Dr. Jochem Heizmann en JAC-voorzitter An Jin.

De ondertekening van dit memorandum van overeenstemming vormt een belangrijk keerpunt voor Seat. Sinds de oprichting van de joint venture in 2017 heeft Seat hiertoe bijgedragen op het vlak van design en onderzoek en ontwikkeling. Met de overeenkomst wordt Seat aandeelhouder van JAC Volkswagen wat zal uitmonden in de introductie van het merk Seat op de Chinese markt tegen wellicht 2020-2021.

Het memorandum van overeenstemming houdt ook in dat Seat, samen met Volkswagen Group China en JAC, in China een centrum voor onderzoek en ontwikkeling zal bouwen. Daar zullen elektrische voertuigen, connectiviteit en technologieën voor autonoom rijden worden ontwikkeld maar net zo goed de bijhorende onderdelen, componenten en belangrijkste technologieën. Het centrum zou tegen 2021 operationeel moeten zijn.(Belga)