Seat zal de ontwikkeling van VW in Afrika leiden

De constructeur uit Martorell zal synergieën bedenken en partnerships aangaan met andere bedrijven. Deze beslissing pas in het kader van de groepsstrategie om de organisatie te decentraliseren. CEO van Seat Luca De Meo ziet het als volgt: "De Volkswagen-groep heeft Seat de verantwoordelijkheid gegeven om de mogelijkheden op de Noord-Afrikaanse markt verder uit te bouwen, nadat vorig jaar een er geslaagd project (met de productiesite van Relizane in Algerije) werd afgerond. Deze fabriek draait momenteel op volle toeren. Het is een hele eer om aan het hoofd te staan van deze strategie voor de groep op een groeimarkt zoals Noord-Afrika. We willen er alles aan doen om het project te laten lukken."

Noord-Afrika is een belangrijke strategische regio in de verdere mondialisering van het Spaanse merk. Het is de bedoeling van de constructeur om de internationale aanwezigheid buiten Europa en op de vijf continenten te versterken. Algerije speelt een cruciale rol, want het is één van de vijf belangrijkste markten voor Seat in 2018 naast Duitsland, Spanje, Engeland en Frankrijk. Het is meteen ook het land waar de omzet het snelst stijgt met 10.700 verkochte wagens tussen januari en mei tegenover 1.000 voertuigen gedurende diezelfde periode een jaar eerder. Seat heeft bovendien ook vaste voet aan wal in andere landen uit deze regio zoals Marokko en Tunesië.(Belga)