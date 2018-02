Seat Ibiza ook op aardgas

De nieuwe Ibiza TGI is minder duur in gebruik en milieuvriendelijker dan gelijkwaardige modellen op diesel of benzine en niet-oplaadbare hybrides. De 1.0 TGI onder de motorkap levert een vermogen van 90 pk in ruil voor een gemiddeld gehomologeerd brandstofverbruik van 3,3 kg/100 km in CNG-modus, wat neerkomt op een investering van 3,22 euro om 100 kilometer te rijden. De totale afstand die de Ibiza TGI kan afleggen bedraagt 1.194 km met twee volle brandstoftanks: 13 kg CNG en 40 liter benzine.

Seat promoot CNG (of aardgas) actief omdat deze brandstof bijdraagt tot het verlagen van de CO2-emissiedoelstellingen: CNG stoot gemiddeld 85% minder stikstofoxide uit en helpt de CO2-uitstoot met 25% te verminderen en draagt zo bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit in steden. Auto's op aardgas zijn dus een duurzaam alternatief om de kloof tussen klassieke en elektrische motoren te overbruggen: ze bieden strategische ondersteuning om de ecologische voetafdruk te verkleinen en vormen een aantrekkelijk alternatief voor klanten.

Hun bedrijfskosten per kilometer zijn inderdaad bijzonder laag, in de eerste plaats omdat aardgas efficiënter is dan andere brandstoffen aangezien een kleinere hoeveelheid nodig is om dezelfde energie te produceren. Bovendien kost het slechts ongeveer 13 euro om de tank te vullen. Dit resulteert in een groter rijbereik en zodoende kostenbesparingen per gereden kilometer.(Belga)