Seat gaat de Arona en de Leon in Algerije bouwen

De Spaanse constructeur geeft aan dat de Arona en de Leon uiteindelijk in een productiesite van de Volkswagen groep en Sovac (de invoerder van de groep in Algerije) zal worden gebouwd. De fabriek ligt in Relizanne op 280 km ten zuidwesten van Algiers. Beide modellen worden voortaan ook op deze markt verkocht. Net zoals de Ibiza worden deze modellen momenteel in de Spaanse fabriek van Martorell gebouwd. De eindassemblage voor de wagens die in Algerije worden verkocht, zal in de fabriek van Relizanne plaatsvinden. De Ibiza die vanaf de start - een jaar geleden - in Algerije wordt gebouwd, heeft in het land een aanzienlijke stijging van de verkoop gerealiseerd. Gedurende de eerste zes maanden van 2018, heeft Seat 11.400 voertuigen geleverd in Algerije, waardoor Algerije één van de belangrijkste markten op vlak van volume is geworden voor Seat. De uitstekende resultaten in Algerije waren ook bepalend voor de wereldwijde groei gedurende de eerste helft van dit jaar. Seat bevestigt zijn verkooprecord en deed beter dan ooit tevoren met 289.900 verkochte wagens wereldwijd, dat is precies 17,6% meer dan in diezelfde periode in 2017.(Belga)