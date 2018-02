Seat-fans hebben gekozen: de naam is Tarraco!

Deze naam haalde 51.903 stemmen (35,52 procent), gevolgd door de Avila met 41.993 voorkeurstemmen (28,74 procent). De naam Aranda strandde op de derde plaats met 39.321 stemmen (26,91 procent) en Alboran sluit het rijtje af met 12.907 stemmen (8,83 procent).

"Net als de drie overige namen past Tarraco bij de waarden van het merk en de naam is ook in overeenstemming met de karakteristieken van het nieuwe model", weet men in Martorell, waar de hoofdzetel van het merk is. Tarraco is de oude naam voor Tarragona, één van de oudste steden op het Iberisch schiereiland en meteen ook één van de belangrijkste sites in Spanje gedurende het Romeinse rijk.

De Tarraco is het eerste Seat-model waarvan de naam door het publiek werd gekozen. Precies 36 jaar geleden gebruikte Seat voor het eerst de naam van een Spaanse stad voor een auto (Ronda). Sindsdien trok Seat doorheen Spanje met namen als Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea, Ateca en Arona. De Tarraco wordt de grootste SUV van het Spaanse merk en is het sluitstuk van een groot productoffensief. Hij wordt boven de overige SUV-modellen Ateca en Arona gepositioneerd en biedt tot zeven zitplaatsen. De productoffensief startte in 2016 met de vernieuwde Leon, en werd vorig jaar verder gezet met de Ibiza en de Arona. De Tarraco komt eind dit jaar op de markt.(Belga)