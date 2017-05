Seat evolueert van meeloper naar voorloper

De geschiedenis van Seat gaat terug tot 1950. Op vraag en met de steun van dictator Franco richten enkele bankiers en industriëlen het Spaanse automerk op. Het land bezit geen eigen automerk meer en de Spanjaarden zijn aangewezen op importauto's uit Frankrijk en Italië. In november 1953 rolt in Barcelona de eerste Seat 1400 van de band. Het gaat om een copy-paste van een bestaand Fiat-model. De deal is er gekomen na de belofte van de Seat-directie enkel voor de Spaanse markt te produceren.

...