Seat Cupra wordt e-Racer

Het plan is de Seat Cupra e-Racer in 2018 reeds aan enkele TCR-races te laten deelnemen om zijn potentieel tegenover de huidige bolides op benzine in te schatten. Na deze ontwikkeling is het doel een volledig onafhankelijk E-TCR kampioenschap op te zetten, met naast Seat ook zoveel mogelijk andere constructeurs met een elektrische racewagen.

In de Cupra e-Racer zitten de elektromotoren met energierecuperatiesysteem op de achteras en produceren ze tot 680 pk. Dat is 330 pk meer dan de huidige benzineversie van de Cupra TCR. Ondanks het feit dat de elektrische racewagen 400 kilogram meer weegt, zet hij toch uitstekende prestaties neer: de sprint van 0 tot 100 km/u lukt in 3.2 seconden. Hetzelfde nummer tot 200 km/u neemt 8.2 seconden in beslag.

"Seat gelooft zeer sterk in dit project rond elektrische racewagens en hoopt dat de andere merken ons snel zullen volgen in dit nieuwe, fantastische avontuur", zegt Matthias Rabe, vice-president R&D bij Seat. (Belga)