Seat belooft elektrisch offensief

Seat heeft duidelijk heel wat in de pipeline zitten, want de constructeur belooft om tot 2020 om de zes maanden een nieuw model te lanceren. De eerste twee modellen worden de SEAT Tarraco en de CUPRA Ateca.

Het belangrijkste nieuws is dat Seat ook een gamma elektrische voertuigen zal uitbouwen. Seat-CEO Luca de Meo kondigde op de persconferentie aan dat er vanaf 2020 een volledig elektrisch aangedreven model wordt gelanceerd. Dat wordt wellicht een crossover-model, al is dat nog niet zeker. Seat belooft wel een elektrische autonomie van ruim 500 km en het automerk zal ook voor zijn model in de rekken van Volkswagen shoppen, want hij wordt gebouwd op het MEB-platform van Volkswagen.

Tijdens de persconferentie werd ook een hybride model aangekondigd, want de volgende generatie Seat Leon zal met over een hybride aandrijving beschikken. Ook die zou pas na 2020 op de markt komen. Het zou kunnen gaan om een evolutie van de plug-in hybride technologie zoals we die vandaag al kennen in de Volkswagen Golf GTE, maar dat werd voorlopig nog niet bevestigd.(Belga)