Schonere V8 voor Cadillac CT6

En dat zijn in de eerste plaats de Mercedes S Klasse en de Audi A8, want alhoewel de CT6 in de eerste plaats bestemd is voor de Noord-Amerikaanse en Chinese markten, wordt hij ook in Europa gecommercialiseerd. Om waardige tegenstand te bieden kan de C6 rekenen op een riante uitrusting. Op vlak van design heeft de wagen een typisch Amerikaanse look met heel wat opvallende details, zoals de gesculpteerde koplampen.

Maar toch blijft dit vooral een Amerikaanse wagen en dus stelde Cadillac vorige week de topversie - CT6-V - voor met een nieuwe V8-motor met een dubbele turbo en een naar Amerikaanse normen beperkte cilinderinhoud van 4,2 liter. Desondanks produceert deze achtpitter nog steeds 550 pk en 850 Nm! Kortom, met deze krachtbron levert Cadillac weer een nieuwe demonstratie op technologisch vlak. Dit blok pakt uit met turbolading en tal van andere technologische snufjes om de efficiëntie te verbeteren. Om het gigantische koppel op het asfalt te krijgen doet de potente motor beroep op vierwielaandrijving en een 10-trapsautomaat.(Belga)