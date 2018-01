SCG005 Expedition zoekt het avontuur op

De eigenaar van Scuderia Cameron Glickenhaus is Jim Glickenhaus, een autogekke Amerikaanse miljardair die zijn stoutste dromen op vier wielen wil realiseren. Na de SCG003 supercar, zoekt hij nu de uitdaging op naast het asfalt met de SCG005 Expedition, een uiterst robuuste terreinwagen waarmee hij de bijna 7.000 meter hoge Chileense vulkaan Nevada Ojos del Salado wil beklimmen. De top ligt op 6.893 meter in de Atacama-vlakte en daarmee zou het vorige record van 6.688 meter van een Suzuki Samurai verbeterd kunnen worden.

De SCG005 Expedition heeft twee deuren en biedt plaats aan drie personen, met de bestuurder centraal vooraan om een goed overzicht op de omgeving te hebben. Voor de aandrijving zorgt een 5 liter V8 die in alle omstandigheden genoeg vermogen zou moeten leveren. En 20"-velgen, een ophanging met een wieluitslag van 508 millimeter en minimale overhangen moeten ervoor zorgen dat vrijwel obstakel overwonnen kan worden.

Na de recordpoging wil Scuderia Cameron Glickenhaus deze offroader ook in productie brengen voor ongeveer 100.000 euro per stuk. Er is eveneens een gezinsvriendelijke vierdeursversie met zes zitplaatsen gepland. (Belga)