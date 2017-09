Samenwerking Renault, Nissan en Mitsubishi

Deze nieuwe alliantie wil tegen 2022 twaalf volledig elektrische wagens op de markt brengen en ook op vlak van zelfrijdende auto's moet er snel een doorbraak komen. Door de samenwerking willen de constructeurs hun ontwikkelingskosten aanzienlijk drukken en meteen hun omzet opkrikken. De eerste helft van 2017 verkochten Renault, Nissan en Mitsubishi zo'n 5,3 miljoen voertuigen, waarvan ruim een half miljoen elektrische modellen. Dat aantal wil men de volgende jaren opkrikken tot 14 miljoen wagens en een omzet van 200 miljard euro.

In de toekomstplannen van de alliantie spelen ook de elektrische voertuigen een belangrijke rol. Er worden de volgende jaren nieuwe modulaire platforms voor EV's ontwikkeld, evenals een nieuwe familie elektromotoren en batterijen die een rijbereik van 600 km zullen toelaten. Daarnaast wordt ook werk gemaakt van de ontwikkeling van wagens die volledig of semi-autonoom kunnen rijden. Tegen 2022 wil de alliantie beschikken over de 40 zelfrijdende auto's die zich zowel in de steden, op de autosnelweg als elders volledig autonoom kunnen voortbewegen.(Belga)