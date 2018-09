Samenwerking Mercedes en AMG bestaat kwart eeuw

Het studiebureau AMG werd al in 1967 opgericht en het heeft geduurd tot 1993 voor de twee bedrijven samen een product gingen ontwikkelen. De eerste telg - van een lange rij - werd de Mercedes C-klasse van modeltype W202. Pas in 2005 werd AMG en volwaardig dochterbedrijf van Mercedes en vanaf dan zou het AMG-gamma nog danig worden uitgebreid.

Vandaag bestaat van nagenoeg elke reeks personenwagens een AMG-afgeleide. De C 36 AMG uit 1993 werd de opvolger voor de - inmiddels felbegeerde klassieke - 190 E 2.5-16 Evolution. De C 36 AMG is in principe gebaseerd op de C 280. De motor werd geruild voor de 3,2 zescilinder uit de E 320. Die laatste werd opgeboord tot 3.606 cc en er werd een krukas van een 2,5 liter grote dieselmotor in gemonteerd. Het vermogen werd opgetrokken tot 280 pk, terwijl de koppelcurve verschoof naar 385 Nm.

Dit eerste gemeenschappelijk project werd een perfecte mix tussen sportiviteit, maar het geheel bleef comfortabel. Deze snelle C-klasse bleef tot 1997 in productie en met 5.200 gebouwde exemplaren was het meteen een commercieel succes. Deze AMG werd in de herfst van 1997 afgelost door de C43 AMG en dat was de eerste C-klasse die werd aangedreven door een V8-motor.(Belga)