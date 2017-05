Salou ontvangt Smart Times 2017

Dit jaar is de Spaanse Costa Dorada de plaats van afspraak voor een van de grootste Europese meetings voor stadswagentjes. Er worden duizenden Smart-rijders verwacht van over de hele wereld. Tal van wagentjes zijn omgebouwd en geïndividualiseerd. De constructeur van zijn kant legt dit jaar de klemtoon op "Electrify your life" en wil vooral de elektrisch aangedreven smart in de aandacht brengen. Deze zero emissie autootjes zijn perfect geschikt voor stadsgebruik en deze versie is zelfs als cabrio beschikbaar. In die zin is Smart de enige constructeur die het volledige gamma aanbiedt met een elektrische aandrijving.

De deelnemers kunnen ter plaatse inschrijven voor een excursie doorheen Catalonië en er worden tevens live optredens voorzien. Er wordt eveneens een Smart Contest georganiseerd waarbij het publiek de leukste Smart van één van de deelnemers kan bekronen. Tot slot heeft de constructeur ook het actuele gamma klaarstaan en dat is uiteraard beschikbaar voor testritten. Deelnemen is gratis na inschrijving op volgende website www.smarttimes17.com . hier vindt u ook de details en het programma. (Belga)