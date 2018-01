Royal Enfield Himalayan komt ook naar België

Hij werd in hoofdzaak ontwikkeld voor wegen en tracks in India, want de nieuwe Himalayan is een trailmotor met gemiddelde cilinderinhoud die eenvoudig maar polyvalent is. Deze Royal Enfield is volledig nieuw en wordt aangedreven door een nieuwe 4-takt ééncilinder van 411 cc. Hij levert 24,5 pk bij 6.500 opm en biedt een koppel van 32 Nm vanaf 4.250 opm. De motor voldoet uiteraard aan de Euro4 emissienorm en deze tweekleps motor is luchtgekoeld. De voeding gaat via aan elektronische inspuiting omwille van de emissie. De Indiase versie draait met een carburator. Ook ABS is standaard, net als op alle andere 125 cc motoren die in Europa worden verkocht. Het rijwielgedeelte werd met de Britse specialist Harris ontwikkeld. We zien een klassieke voorvork met een slag van 200 mm en een monoshock achterophanging met enkelvoudige demper. De voorspanning is instelbaar en de wieluitslag bedraagt hier 180 mm.

Vooraan komt een 21 inch velg, achteraan meet die 17 inch en hij staat op mixed-banden. De Himalayan heeft geen moeite om het asfalt achter zich te laten, want hij kan ook rekenen op een erg laag gewicht (185 kg) en een goede zadelhoogte van 80 mm. De formule is ideaal voor wie op zoek is naar een dagelijkse motor en wat anders wil dat wat de Japanse of Duitse merken hier te bieden hebben. De Himalayan is ook geschikt voor wie grote reizen plant op een moeilijk terrein. Hij komt standaard met een windscherm, een tank van 15 liter (die een autonomie van 300 km mogelijk maakt) en optioneel worden ook koffers voorzien.(Belga)