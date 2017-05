Rolls-Royce Sweptail brengt ultieme exclusiviteit

Een jaar geleden stelde Rolls-Royce zijn concept 103EX voor, die aangaf dat het merk personaliseringen op topniveau aankan. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt door de klanten van Rolls-Royce die maar al te graag een echt unieke wagen willen bezitten. Voor sommige is dat zelfs een echte obsessie, zoals iemand die in de fabriek in Goodwood een exclusief model enkel voor hem bestelde!

Hij droomde van een Rolls-Royce met twee zitplaatsen en een achterzijde in de 'sweptail' stijl van sommige modellen uit de jaren '20 die wat doen denken aan de ranke vorm van een jacht. Op de weg geeft de wagen perfect de geest van reizen in grote luxe weer. Dit unieke project werd gerealiseerd op basis van een Phantom Coupé, vandaar dat de wagen ook zeer stevig uit te kluiten gewassen is. Deze uiterste exclusieve Rolls-Royce Sweptail werd vorig weekend voorgesteld op het concours d'élégance van Villa d'Este, in Italië. De klant, uiteraard een miljardair, zou ruim 10 miljoen pond hebben gespendeerd om zijn droom waar te maken.(Belga)