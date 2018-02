Rolls-Royce rekruteert stagiairs

Rolls-Royce is een merk waar precieze handenarbeid tot kunst is verheven. Reeds vanaf 2006 doet het merk beroep op kandidaat-stagiairs om ze op te leiden tot vakmensen geschikt voor de bouw van een Rolls-Royce. Het gaat dan vooral om het interieur. In 2018 zal het om een record aantal gelukkigen gaan, want niet minder dan 24 kandidaten schreven zich in.

Het programma neemt vier jaar in beslag en bestaat uit de klassieke studies in combinatie met handwerk. De stagiairs staan hiervoor de ervaren vaklui bij in de verschillende afdelingen van Rolls-Royce en leren zo de finesses van de bewerking van hout, metaal, lak en koetswerk. Het doel is uiteraard dat ze na het volgen van deze zeer gespecialiseerde opleiding in het bedrijf blijven.

Intussen volgden reeds 140 kandidaten deze cursus sinds 2006, en sommigen van hen bekleden vandaag al sleutelfuncties in het bedrijf. Torsten Müller-Ötvös, CEO van Rolls-Royce Motor Cars, zegt hierover: "Het is onze missie de vaklui van morgen te vormen, die onze tradities en waarden de volgende jaren zullen verder zetten. Hiervoor heeft Rolls-Royce nood aan jonge talenten". Een tip voor wie zich hiervoor geroepen voelt. (Belga)