Rolls-Royce onthult Cullinan

Dit slagschip is 5,34 meter lang en die omvang laat Rolls-Royce toe ook in deze SUV het hoogstaand comfort te bieden dat zo kenmerkend is voor de limousines van het Britse merk. De Cullinan verzekert dat comfort op elk vlak en in alle veiligheid dankzij onder meer zijn vierwielaandrijving. Deze nieuwe Rolls is verder 2 meter breed en 1,85 meter hoog, en rust op het nieuwe aluminium platform van de Phantom, waarmee hij nog steeds 2,6 ton op de weegschaal zet.

Dankzij de gesofisticeerde luchtvering wordt een zijdezacht rijcomfort gegarandeerd dat je enkel in een Rolls-Royce aantreft. Het luxemerk voorziet twee interieurconfiguraties van de Cullinan, met naar keuze vier of vijf zitplaatsen, en voor het eerst ook een neerklapbare achterbank. In de 'normale' opstelling bedraagt het koffervolume 600 liter. De toegang tot de achterste plaatsen wordt verleend via omgekeerd opengaande deuren met een elektrisch bediening. Onder de motorkap huist de bekende V12 6,75 liter die hier 563 pk en 850 Nm ontwikkelt. Daarmee is een (elektronisch begrensde) topsnelheid van 250 km/u mogelijk.(Belga)