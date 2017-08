Rolls-Royce Dawn in fel kleurtje

De autogekke en schatrijke ondernemer heeft een fraaie autocollectie die meer dan 100 exemplaren telt. In het kader van het concours d'élégance in Pebble Beach (Californië) toonde hij zijn nieuwste aanwinst: een Rolls-Royce Dawn in fuchsiaroze. Deze felle tint is blijkbaar het favoriete kleurtje van Michael Fux, want onlangs bestelde hij ook al een McLaren 720S in dezelfde koetswerkkleur.

Of de man achter het stuur ook een shirt in diezelfde kleur zal dragen, is niet bekend. Opvallen zal hij in ieder geval met zijn gepersonaliseerde Dawn. Constructeurs van exclusieve wagens krijgen vaker een verzoek van een klant om zeer originele lakkleur te ontwerpen, die echter niet altijd van een goede smaak getuigt.(Belga)