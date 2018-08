Rolls-Royce brengt eerbetoon aan "Silver Ghost Collection"

Van deze Ghost "Silver Ghost Collection", die de ultieme hedendaagse elegantie wil brengen, zullen dus slechts 35 stuks gemaakt worden. Matthew Butt, Product Manager van de Ghost, verduidelijkt : "In elk detail van deze wagen komt het belang van de manuele afwerking naar voor die zo typisch is voor Rolls-Royce. Dat gebeurde reeds in de beginjaren van onze bedrijfsgeschiedenis en het is nog steeds zo dankzij de competente vaklui die we in huis hebben."

Tot de opvallende details op deze Ghost horen het massief zilveren "Spirit of Ecstasy"-beeldje op de motorkap, met daaronder de vermelding 'AX201' die verwijst naar het chassisnummer van de originele Silver Ghost. Ook de koperen details in het motorcompartiment verwijzen naar het oorspronkelijke model uit 1907. Een ander mooi detail is het zilveren biesje dat de elegante lijn van het koetswerk accentueert en uiteraard manueel werd aangebracht. In het interieur zorgen dan weer de afwerking in leder en hout voor een authentiek karakter.

Rolls-Royce liet niets los over de prijs van deze mooie Ghost, aangezien dat voor de echte (en gefortuneerde) liefhebbers minder belangrijk is.(Belga)