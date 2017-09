Rimac wil vaste waarde worden op de markt van de elektrische supercars

Dit is goed nieuws voor de kleine constructeur uit Kroatië. Het merk investeert vooral in technologie om elektrische topmotorisaties te ontwikkelen. De Concept One kan alvast een fraaie technische fiche voorleggen. De motor levert 1.224 pk, 1.600 Nm en de bolide haalt een top van 355 km/u. Ook het prijskaartje van 850.000 euro is navenant. Rimac kwam recent nog in de aandacht toen de voormalige Top Gear-presentator Richard Hammond een bolide crashte tijdens een testrit. Om een versnelling hoger te kunnen schakelen, had het jonge bedrijf (de Concept One dateert van 2011) de steun nodig van kapitaalkrachtige investeerders. Die steun kwam van de Aziatische batterijproducent Camel Group, want de batterijleverancier zorgde voor een injectie van 30 miljoen euro. Op die manier kan de constructeur geschikte ingenieurs aantrekken om één en ander verder te ontwikkelen. Op de website van Rimac staan 100 jobaanbiedingen. Men zoekt medewerkers voor alle afdelingen zoals R&D, design, ingenieurs, autonome technologie, enzovoort. Mate Rimac, oprichter en CEO stelt het als volgt: "We ontwikkelen onze eigen producten maar werken ook voor de grootste autoconstructeurs. Met onze toptechnologie ontwikkelen we de bolides van morgen. We zijn op zoek naar een honderdtal medewerkers met een blik op de toekomst en die geloven in de toekomst van de elektrisch aangedreven auto. Iedereen mag zijn kans wagen!"(Belga)