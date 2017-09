Rijtraining voor Zoute Grand Prix

De Zoute Grand Prix, die dit jaar plaatsvindt van 5 tot 8 oktober in Knokke, is uitgegroeid tot een van de topevenementen voor oldtimers en exclusieve wagens in ons land. Naast de eigenlijke oldtimerrally waarmee alles ooit begon, omvat het evenement ook een concours d'élégance , een regelmatigheidsrally voor hedendaagse GT's en een tentoonstelling van exclusieve wagens in de mondaine badstad.

Omdat het rijden met oldtimers toch een zekere aanpassing en behendigheid vraagt, organiseert Dreamdrive van Jeffrey Van Hooydonk een specifieke rijstage. "Oldtimers zijn namelijk niet voorzien zijn van stuurbekrachtiging, ABS of ESP, remmen vaak minder goed en hebben een beperkte grip. Daarom vergt rijden met die wagens toch de nodige ervaring en kennis om het veilig te houden. Tijdens onze stage leggen we de nadruk op die aspecten en geven we de deelnemers de kans intensief te oefenen op onze terreinen in Brugge", verduidelijkt de winnaar van de 24 Uren van Zolder 2017.

De volgende oldtimerstage bij Dreamdrive in Brugge vindt plaats op zondag 24 september. Meer info vind je op www.dreamdrive.be (Belga)