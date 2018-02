Rijschool zet elektrische BMW i3 in als leswagen

De rijschool zet een aangepaste BMW i3 in als leswagen. Belangrijk detail, de opleiding zal niet exclusief met dit compacte BMW-model worden gegeven, want elektrische wagens hebben steevast een automatische versnellingsbak en kandidaat bestuurders die met dit type transmissie hun rijexamen zouden afleggen, mogen in principe niet rijden met een handgeschakeld voertuig.

Elektrisch rijden vergt echter ook wat aanpassing van zijn gebruiker. Aspirant-bestuurders leren dat je bij deze wagen geen oliepeil moet controleren, maar wel op zoek moet naar het klepje waaronder je de laadkabel kan inpluggen. Automatisch rijden, is voor nieuwe bestuurders ook anders want omdat er geen koppelingspedaal is, blijft de rechtervoet altijd op de voetsteun. Bovendien heeft een elektrische auto ook een sterke motorrem. Dat is aanvankelijk even wennen, maar het is een methode om energie te recupereren bij het uitbollen en het remmen. Mercator is één van de eerste rijscholen die dit type voertuigen in zijn vloot neemt, maar ook de andere rijscholen evolueren in deze richting.(Belga)