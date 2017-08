Restauratieafdeling voor Mazda MX-5

Inmiddels zijn we ruim 27 jaar verder en willen de liefhebbers van het eerste uur bovenal met hun MX-5 blijven verder rijden. Daarom heeft Mazda beslist om een aantal onderdelen opnieuw te produceren maar er komt ook een heuse restauratieservice waarbij deze compacte roadster helemaal in topvorm wordt gebracht. Eind dit jaar zou deze dienstverlening starten en vanaf 2018 zouden de eerste restauraties beginnen. De constructeur wil zelfs de originele Bridgestone banden weer verkopen die op de eerste generatie Miata werden gemonteerd. Aanvankelijk zal de service enkel op de Japanse thuismarkt beschikbaar zijn. De constructeur hecht de jongste tijd veel belang aan zijn verleden want enkele maanden geleden ging ook al een Mazda-museum open in het Duitse Augsburg. (Belga)