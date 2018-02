Renault Zoe krijgt krachtiger motor

De elektromotor draagt de codenaam R110 en de Zoe 2018 zal met deze aandrijving worden uitgerust. De Zoe is de best verkopende elektrische auto op de Europese markt. Met de nieuwe motorisatie wordt die 12 kW krachtiger, wat voor meer rijplezier moet zorgen. De nieuwe motor vervangt de R90 motor en heeft dezelfde afmetingen en weegt niet meer. De bestuurder beschikt over een beter acceleratievermogen en ook de hernemingen gaan vlotter want op de oefening van 80 tot 120 km/u wint de Zoe bijna 2 seconden.

Deze snellere hernemingen vergroten het rijcomfort zodat men voortaan nog meer kan genieten van de riante autonomie die om en bij de 280 km ligt in realistische rijomstandigheden, dankzij de batterij van 40 kWh. Deze batterij heeft de oude batterij, die een capaciteit van ongeveer de helft leverde, definitief vervangen. Net als de R90-motor biedt deze R110-motor heel veel trekkracht (225 Nm) vanaf de start. Deze krachtige elektrische Zoe kan men vanaf maart bestellen en kost minstens 26.950 euro, wat 2.000 euro duurder is dan de R90, die nog steeds beschikbaar is.(Belga)