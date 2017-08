Renault Zoé is best verkochte elektrische auto in Europa

Met de komst van de nieuwe ZE40-versie werd de werkelijke autonomie verdubbeld tegenover de eerste versie (270 tot 280 km tegenover 140 km voorheen). Eén en ander heeft de verkoop van de Zoé een flinke boost gegeven zodat dit het belangrijkste elektrisch aangedreven Renault-model is geworden. Tussen januari en juni van dit jaar heeft Renault precies 17.146 stuks verkocht (waarvan iets minder dan 10.000 stuks in Frankrijk en bij onze noorderburen omdat op deze markten meer elektrische wagens worden verkocht dan bij ons). Dat maakt dat de Zoé goed is voor 13 % van de markt van de oplaadbare wagens (waarin ook plug-in hybrids worden meegeteld). De Zoé doet het dus beter dan de Nissan Leaf (10.260 inschrijvingen) die het op het einde van zijn carrière nog steeds goed doet. Op de derde plaats staat de BMW i3 met een marktaandeel van 8 %, maar hier kennen we niet de verdeling tussen zuiver elektrische modellen en exemplaren met de range extender. In Europa werden gedurende de voorbije zes maanden 133.156 elektrische voertuigen verkocht; dat is een stijging met 35 % vergeleken met het eerste semester van 2016.(Belga)