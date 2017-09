Renault vereenvoudigt laden elektrische modellen

De meeste gebruikers van elektrische auto's gebruiken hun wagen voor vaste en bekende trajecten en kunnen hun wagen thuis of op het werk opladen. Wie onderweg nood heeft aan extra kilometers is aangewezen op openbare laadinfrastructuur maar daarvoor heb je een laadpas nodig en jammer genoeg bestaan er tal van laaduitbaters en kan de gebruiker zich niet op elke systeem abonneren. Renault lanceert nu een app waarmee de gebruiker wordt geïnformeerd over de beschikbare laadstations in de buurt en hun gebruikstarieven. De Z.E. Pass is compatibel met verschillende aanbieders.

De gebruiker moet de app downloaden en zijn gegevens invoeren. Wie wil krijgt ook een chipkaart waarmee men zich kan aanmelden bij de laadpalen. Om te betalen, is er de keuze tussen Paypal of een gekoppelde kredietkaart. De gebruiker krijgt maandelijks een factuur in de mailbox. Gebruikers van elektrisch aangedreven Renault-modellen genieten een extra voordelig tarief. Het systeem is nu al beschikbaar in België en zal in de toekomt nog in veel meer landen worden geactiveerd. (Belga)