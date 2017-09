Renault Twingo La Parisienne : elegantie en exclusiviteit

De buitenkant van de beperkte serie Renault Twingo La Parisienne onderscheidt zich met een exclusieve Pistachegroene lak, spiegels met glanzend zwarte afwerking, donkergetinte ruiten achteraan, en alu 16"-velgen met een eveneens Pistachegroene naafdop. Verder accentueert een "La Parisienne"-motief de flanken van deze guitige stadswagen. Een "La Parisienne"-logo is ook in de verchroomde sierstrip op de zijdelingse deurbescherming geïntegreerd en maakt de look compleet. En een optioneel verkrijgbaar stoffen open dak met opdruk geeft de beperkte serie nog extra verleidingskracht.

Het interieur van Twingo La Parisienne biedt eveneens veel verfijning met een zetelbekleding in leder en een geruite stof, en interieurdecors in Pistachegroen, een sierrand rond het dashboard en de verluchtingsmonden en inlegplaatjes rond de toetsen op stuurwiel.

De Twingo La Parisienne krijgt tot slot een uitgebreide en volledige uitrusting met het Cool-pack, dat een automatische airconditioning, ruitenwissers met regensensor, koplampen met automatische ontsteking en bijkomende bochtenverlichting omvat, en een achteruitrijradar om vlot te manoeuvreren in de stad. Ook standaard is de radio Connect R&Go, waarmee gebruikers via de gratis multimedia-app R&Go verbinding kunnen maken om rechtstreeks vanop de smartphone te navigeren, naar muziek te luisteren, contactpersonen te beheren, te telefoneren en wageninfo te bekijken. Kortom, dit is geen gewone Twingo.(Belga)