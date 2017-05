Renault Trafic schittert als SpaceClass

Deze Renault Trafic SpaceClass moet voldoen aan de hoge eisen van professionele en privé-klanten die VIP's vervoeren. Zijn eerste optreden gebeurt meteen in een exclusief kader: de 70e editie van het Internationaal Filmfestival in Cannes dat zopas van start ging. Renault is er de vaste wagenleverancier die de sterren naar de rode loper voert en profiteert van die gelegengheid om zijn nieuwste model aan de wereldpers voor te stellen.

Deze Trafic SpaceClass kan tot negen personen vervoeren, naargelang de versie, en biedt een comfort van topniveau. De stoelen op de tweede en derde verzekeren een ongeziene modulariteit met maar liefst 50 verschillende configuraties. De passagiers genieten van de rit in optimaal comfort dankzij getinte ruiten achteraan, een aangepaste airco, een individuele led-verlichting en een lederen bekleding van de stoelen op de topversies.

Op de "Pack Signature" uitvoering wordt de Trafic omgetoverd in een "lounge op wielen" met draaiende stoelen en een centrale, verwijderbare tafel. Op alle versies zijn er 220V stopcontacten en USB-aansluitingen voorzien om computers en andere elektrisch apparaten op te laden.

Renault mikt met de Trafic SpaceClass vooral op luxehotels en bedrijven die vervoer van en naar luchthavens en stations aanbieden. Daarnaast is dit voertuig natuurlijk ook prima geschikt voor kroostrijke gezinnen die iets meer luxe willen dan in een gewoon busje. De Trafic SpaceClass staat in september in de Renault-showrooms. Tegen dan is ook de prijs bekend.(Belga)