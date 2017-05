Renault test draadloos laden

Renault stelde zopas dit nieuwe systeem voor dat toelaat de batterijen van elektrische voertuigen al rijdend op te laden. Met partners Qualcomm Technologies en Vedecom ontwikkelde Renault een systeem dat instaat is een lading van 20 kW af te leveren tot een snelheid van 100 km/u.

Een demonstratie van dit rijdend laden vond plaats op een testpiste van 100 meter lang in de buurt van Parijs en kadert in het FABRIC-project waarin de Europese Unie al 9 miljoen euro investeerde. Qualcomm Technologies en Vedecom hebben het eerste deel van het systeem voor dynamisch laden in de piste geïnstalleerd, terwijl Vedecom en Renault het tweede deel in twee Renaults Kangoo Z.E. integreerden. Weldra begint men aan een volgende testfase om het functioneren en de energie-overdracht van de voertuigen verder te valideren in een groot aantal gebruiksscenario's, met ook identificatie - en toegangsprocedures, het correcte vermogen en de gepaste snelheid en trajecten van de voertuigen op het traject. (Belga)