Renault Scenic Initiale Paris in luxueus kleedje

Dit label symboliseert het topgamma van Renault en garandeert steeds een afwerking en een uitrusting van hoog niveau. Nu krijgt ook de Scenic zo'n exclusieve behandeling met een specifieke grille en velgen, led-mistlichten met bochtenfunctie, een exclusieve zwarte metaalkleur en de nodige "Initiale Paris" logo's op het koetswerk. Aan boord wordt die exclusieve trend verder doorgetrokken met chroom deurdrempels en een bekleding in Nappa-leder van de stoelen die uiteraard elektrisch verstelbaar en verwarmbaar zijn en ook over een massagefunctie beschikken. Deze fraaie Initiale Paris uitvoering is beschikbaar op zowel de Scenic als de Grand Scenic met drie motorisaties: de Energy TCe 130 op benzine, en de Energy dCi 130 BVM en de Energy dCi 160 EDC op diesel. (Belga)