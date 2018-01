Renault op het Autosalon: 'De eerste zijn is goed, de beste zijn is nog beter'

Renault op één, Volkswagen op twee... l'histoire se répète! Met dit verschil dat het verschil tussen de twee toonaangevende merken met 488 stuks kleiner was dan ooit tevoren. Of het beste bewijs dat de Franse constructeur goed is ingeburgerd in ons land en over een ijzersterk imago en trouw cliënteel beschikt.

De eerste zijn is een stimulans om nog beter te presteren

In een reactie zegt Jean-Paul Renaux dat 'de vreugde over de eerste plaats groter is dan het verdriet over de terugloop van de verkoop.' Die is volgens de topman van Renault Benelux het gevolg van strategische keuzes op commercieel vlak. 'Voor 2017 hebben we prioriteit gegeven aan rendabele inschrijvingen, desnoods ten koste van het volume van de verkoop. Wij hebben er bewust voor gekozen om het aantal zogenaamde kortetermijninschrijvingen fors te reduceren, zowel op het niveau van de invoerder als van de concessionarissen. Als wij midden februari onze financiële resultaten bekend maken, zal blijken dat onze rendabiliteit flink is toegenomen. Daarmee hebben we een eerste doelstelling voor 2017 bereikt.

'Daarnaast willen wij de beste zijn op het vlak van klantentevredenheid, omdat die een soliede basis vormt voor langdurig succes. De eerste zijn is goed, de beste zijn is nog beter! Wat niet wegneemt dat wij uitermate tevreden en fier zijn dat Renault het derde jaar op rij nummer één is geworden. Tot de groep van de winnaars te behoren, is een riem onder het hart van onze medewerkers én een motivatie om op de ingeslagen weg verder te gaan. Ook onze klanten delen in het succes en voelen zich gesterkt in hun keuze voor ons merk. Om nog te zwijgen van de gratis publiciteit die de gunstige rangschikking Renault heeft opgeleverd in de media.'

2018 wordt een moeilijk jaar met een onvoorspelbare afloop

Nadat Renault de voorbije jaren zijn gamma fors heeft uitgebreid en compleet vernieuwd, beperken de nieuwigheden voor 2018 zich tot de marktintroductie van de Mégane RS en Alpine, twee sportieve modellen die refereren naar de succesrijke autosportactiviteiten van Renault.

Bij Dacia komt de tweede generatie Duster op de markt die meer dan ooit value for money biedt en ongetwijfeld opnieuw een bestseller wordt in het SUV-segment. De status van cultauto bezit hij al.

Jean-Paul Renaux: '2018 wordt een moeilijk jaar met een onvoorspelbare afloop. Dat heeft te maken met de nieuwe Europese 95 g/km CO 2 -norm die van kracht wordt en die de constructeurs ertoe verplicht hun bestaande motoren aan te passen of zelfs te vervangen door nieuwe.

'Dat wordt een aartsmoeilijke opgave, nadat de diesel - in de nasleep van dieselgate - de kop van jut is geworden in de media. De nieuwe Europese CO 2- doelstelling 95 g/km is tot stand gekomen op basis van een groot dieselaanbod in de markt en houdt rekening met het feit dat de nieuwe euro 6 diesels gemiddeld 15 à 20 procent minder CO 2 uitstoten dan een benzine. Komt de diesel effectief op de zwarte lijst te staan, is het voor de constructeurs bijna onmogelijk om de 95 g/km CO 2 -norm te halen en dreigen zij zware boetes te moeten betalen. Het is koffiedik kijken wie de wedloop tegen de tijd in zijn voordeel zal kunnen beslechten.

'Persoonlijk blijf ik voorstander van een gezonde mix van diesel, benzine, hybrid en e-aandrijving. Maar wie ben ik? In deze heeft de politiek het laatste woord en dat verontrust mij. Ik heb de indruk dat de politieke overheden achter de feiten aanlopen. Met betrekking tot de nieuwe technologieën ontbreekt het hen aan competentie, visie en daadkracht.

Delen Ik erger mij mateloos aan het feit dat de autofiscaliteit binnen Europa verschilt van land tot land en in België zelfs van regio tot regio Jean-Paul Renaux

'Ik verwacht voorstellen en regelgeving die bijdragen aan oplossingen op het vlak van mobiliteit en milieuverontreiniging die voor een zo ruim mogelijke groep van mensen toegankelijk en betaalbaar zijn. In plaats van incentives te geven aan wie een elektrische wagen koopt van 100.000 euro en meer, moet de regering steun verlenen aan het ontwikkelen en promoten van milieuvriendelijke auto's die hooguit 30.000 euro kosten.

'Ik erger mij ook mateloos aan het feit dat de autofiscaliteit binnen Europa verschilt van land tot land en in België zelfs van regio tot regio. Begrijpe wie kan.'

Hoe belangrijk is het autosalon van Brussel voor een volumemerk als Renault of Dacia?

Jean-Paul Renaux: 'De Brussels Motor Show is een jaarlijks rendez-vous zowel voor wie professioneel met de automobiel te maken heeft als voor wie een emotionele band heeft met het fenomeen auto. Of voor wie zinnens is een nieuwe auto te kopen. Die krijgt hier een compleet overzicht van het modellenaanbod op de markt en kan bovendien genieten van uitzonderlijk gunstige voorwaarden. Renault grijpt het autosalon aan om een nieuw concept van private lease te lanceren, een soort all-in formule voor de auto zoals we die kennen van onze draagbare telefoon: één abonnement dekt alle kosten.'

Auto van de toekomst

Op de Brussels Motor Show is er vanzelfsprekend ook veel aandacht voor innovatieve technologieën, denk aan alternatieve aandrijving en autonoom rijden. Op de stand van Renault staat misschien wel de meest geavanceerde concept-car van het moment. De Symbioz rijdt elektrisch en autonoom én communiceert met andere voertuigen en weginfrastructuur maar ook met geconnecteerde woningen en steden.

De Symbioz kan verschillende functies aan afhankelijk van de wensen en behoeften van de passagiers. Hij kan ook worden gebruikt als een verlengstuk van de slaapkamer of het dakterras, of kan fungeren als een gesloten rust- of werkruimte.

Het interieur is opgevat als een leefruimte waar alles binnen handbereik ligt: muziek, sociale media, persoonlijke cloudopslag en digitale abonnementen. Lezen, muziek beluisteren en telewerken, het kan allemaal.

De Symbioz is 4,70 meter lang, 1,98 meter breed en 1,35 meter hoog en onderscheidt zich door zijn innovatieve koetswerkstijl. De auto is herkenbaar aan Renault C-vormige lichtsignatuur die een onmiskenbare verwantschap vertoont met het huidige modellengamma. De sensoren en camera's die door het autonome rijsysteem worden gebruikt, zijn ingebouwd in de windafleiders.

Van zodra het autonome rijsysteem wordt ingeschakeld, verdwijnen de stuurkolom en het stuur in het dashboard, de pedalen en dashboard worden ongeveer 15 cm naar achteren getrokken. De zetels worden omgevormd tot echte leunstoelen. Het dashboard werd ontwikkeld in samenwerking met een Frans bedrijf dat is gespecialiseerd in luxueuze, op maat gemaakte houten fietsframes.

Het geavanceerde connectiviteitssysteem geeft de bestuurder en passagiers op elk moment toegang tot hun digitale levens en een brede waaier aan diensten. Het fungeert bovendien als veiligheidssysteem doordat het communiceert met andere auto's en de weginfrastructuur.

Conclusie: de Symbioz is een voorafbeelding van de mobiele autowereld van morgen en een toonbeeld van innovatieve technologie - te bewonderen op de stand van Renault in paleis 5 vrijdag 12 tot en met zondag 21 januari.