Renault-groep tekent nieuwe joint venture in Iran

Renault wordt meerderheidsaandeelhouder, maar in de opstartfase houden Idro en Parto Negin Naseh Co mee controle over de activiteiten. Er komt ook een ontwikkelings- en een aankoopcenter, wat interessant zal zijn voor de plaatselijke toeleveranciers. Er komt ook een productieafdeling waar jaarlijks 150.000 voertuigen kunnen worden gebouwd. Dit komt bij de reeds bestaande productie-infrastructuur van 200.000 voertuigen per jaar. De eerste voertuigen die in deze fabriek zullen gebouwd worden, zijn de nieuwe Symbol en de nieuwe Duster. Naast deze fabriek die vorig jaar al werd aangekondigd, komt er ook een motorenfabriek waar 150.000 units per jaar zullen gebouwd worden. Deze productiesite komt in Saveh, op 120 km van Teheran. De fabriek zal eigendom zijn van de joint-venture, die eveneens zal instaan voor het beheer. In het akkoord is ook sprake van de ontwikkeling van een exclusief Renault-distributiesysteem dat het actuele netwerk van Negin Khodro zal aanvullen. De groep Renault is al sinds 2003 actief in Iran via een andere joint-venture met Saipa en Iran Khodro. Renault heeft samen met de Iraanse partners al 500.000 voertuigen gebouwd. Het merk bouwt vandaag in Iran de Tondar (oude Dacia Logan), de Tondar pick-up, de Sandero en de Sandero Stepway.(Belga)