Renault Captur krijgt update

De basics van de Captur blijven uiteraard behouden, want de afwerking in twee kleuren is nog steeds mogelijk. Binnenin komen er extra kleurtjes, fraaiere kunststoffen en vernieuwde deurpanelen. Er zijn ook veel meer personaliseringsmogelijkheden dankzij vijf nieuwe packs.

Uiterlijk herken je de vernieuwde versie aan de led-koplampen die vanaf het Pure-afwerkingsniveau worden gemonteerd. Ze hebben niet alleen een verfrissende look maar leveren ook meer licht zonder de tegenliggers te verblinden. In het onderste gedeelte van de bumper komen led-dagrijlichten in de voor Renault typische C-vorm zodat de wagen ook in het donker herkenbaar is. Dezelfde vormtaal voor de lichten wordt ook achteraan doorgetrokken. Net zoals de grotere Kadjar werd het radiatorrooster aangepast zodat het beter aansluit bij de overige modellen van de Renault SUV-familie. Er komt ook een verchroomde sierstrip.

De Captur kwam begin 2013 op de markt en is een compacte SUV die gebaseerd is op het platform van de Renault Clio IV. Vanaf de lancering van de gefacelifte versie zal hij ook in het top-afwerkingsniveau Initiale Paris te verkrijgen zijn.(Belga)