Renault Captur krijgt sportieve uitvoering

Om jonge (of minder jonge) klanten te behagen die houden van wagens met een dynamische look verrijkt Renault het Captur-gamma met de beperkte reeks S-Edition. Die pakt uit met een sportievere uitdossing met onder meer een Bleu Iron koetswerklak met een zwart of grijs dak, "Filante" 17" velgen en grijs gelakte beschermstrips. Het interieur van de S-Edition onderscheidt zich door zijn bekleding in alcantara en similileder en blauwe stiknaden.

Op motorisch vlak zorgt de S-Edition voor de lancering van de nieuwe motor 1.3 TCe 150. Met deze krachtbron wordt deze uitvoering de vinnigste Captur in het aanbod, naast de TCe 130 die eveneens verkrijgbaar is. Deze laatste motorisatie heeft een handgeschakelde versnellingsbak, maar de TCE 150 wordt enkel aangeboden met de gerobotiseerde EDC.

De Captur S-Edition TCe 130 kost 23.525 euro en de TCe 150 25.325 euro. Dat zijn stevige prijzen, maar in ruil krijg je wel meteen een rijkelijke uitrusting en tal van technologische snufjes, zoals het R-Link infotainmentsysteem, radars rondom, een achteruitrijcamera, de Easy Park Assist, een dodehoekverklikker en een glazen panoramisch dak.(Belga)