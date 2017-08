Renault breidt SUV-gamma uit met topmodel

Het gaat Renault voor de wind. De Franse autobouwer heeft zijn modellengamma compleet vernieuwd en fors uitgebreid. Dat resulteert in uitstekende verkoopresultaten, Renault schuift op in de richting van Volkswagen. De Duitse nummer één in de autowereld komt immers almaar meer onder druk te staan en ziet zijn verkoop maand na maand teruglopen. Made in Germany is niet langer een keurmerk in de ogen van de consument. VW en bij uitbreiding alle Duitse automerken dreigen een hoge prijs te moeten betalen voor de sjoemelpraktijken van de voorbije jaren.

...