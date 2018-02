Renault-Alpine A 442B in de kijker op Retromobile

Op 10 juni 1978 verschenen maar liefst 4 Renaults Alpine aan de start van de 24 Uren van le Mans. Deze etmaalrace was toen een nog belangrijker evenement dan vandaag. Nadat de Renault-Alpine A443 n°1 met Jean-Pierre Jabouille en Patrick Depailler aan het stuur 18 uur aan de leiding had gereden, gaf deze wagen de leiding door aan een andere Renault-Alpine A443 n°2 van Didier Pironi en Jean-Pierre "Papy" Jaussaud. Deze bolide zal de eerste plaats niet meer uit handen geven en ze finishen vlak voor Porsche.

Het team stond onder leiding van Gérard Larrousse, een man die deze race eerder twee keer op zijn naam schreef aan het stuur van Matra's (in 1973 en 1974). Renault wilde destijds de race koste wat kost winnen. Daarom kwamen er drie verschillende bolides aan de start: twee A 442, een A442B en een A443. De twee eerste bolides hadden een chassis dat eerder al in de racerij werd gebruikt, de twee overige modellen werden speciaal ontwikkeld voor de etmaalrace van 1978 in le Mans.(Belga)