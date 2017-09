Reeds meer dan 500.000 Opel Astra's besteld

Een lichtgewicht constructie, efficiënte aandrijvingstechnologieën samen met toonaangevende digitale connectiviteit en rijhulpsystemen - deze eigenschappen van de Opel Astra, die in 2015 op het autosalon van Frankfurt werd voorgesteld, wisten intussen al meer dan 500.000 klanten overal in Europa te overtuigen. De bestseller bezet momenteel de tweede plaats in de Europese verkoopranglijst van compacte personenauto's en is ook runner-up in de Duitse en andere belangrijke markten.

Sinds dit jaar is de Astra in Nederland opgeklommen tot de eerste positie in zijn segment, terwijl hij in België de 3de plaats bekleedt. Enkele van de technologische hoogtepunten van het model zijn Opel OnStar, de persoonlijke connectiviteits- en hulpverleningsdienst, en het IntelliLux LED matrix verlichtingssysteem, waardoor de bestuurder constant met groot licht kan rijden zonder dat andere weggebruikers daardoor worden verblind.

Deze blikvanger heeft de afgelopen jaren al meerdere internationale prijzen in de wacht gesleept, zoals het 'Gouden Stuurwiel' en de titel van 'Europese Auto van het Jaar 2016'. Bovendien zijn de twee hoogste uitrustingsniveaus van de Astra, Dynamic en Innovation, uiterst populair gebleken bij de klanten. Sinds de lancering van de Europese Auto van het Jaar 2016 koos bijna de helft van de Astra-kopers voor de hogere uitrustingsniveaus, die veel meer standaardvoorzieningen en -functies bieden. Zo moeten ze minder opties bijbestellen. Opels persoonlijke connectiviteits- en hulpverleningsdienst Opel OnStar is bijvoorbeeld standaard voorzien in beide vermelde uitrustingsniveaus. De persoonlijke connectiviteits- en hulpverleningsdienst biedt functies zoals automatische respons bij botsing, voertuigdiagnose en bijstand na diefstal. Een hotelkamer boeken en een geschikte parkeerplaats vinden kan ook moeiteloos dankzij OnStar. Door op de blauwe knop te drukken, kan de bestuurder contact opnemen met een Opel OnStar adviseur.(Belga)