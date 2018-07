Reeds meer dan 3.200 Tesla Superchargers in Europa

En dat aantal blijft verder groeien. De meeste eigenaars van elektrische voertuigen laden thuis of op het werk op terwijl de wagen geparkeerd staat, maar daarnaast laten de Superchargers toe langere verplaatsingen te maken. Ze bevinden zich langs de grote snelwegassen en drukste wegen in Europa. De gemiddelde laadtijd van een Tesla bedraagt er 30 minuten voor een bijkomend rijbereik van 270 km. Dat geeft de bestuurder voldoende tijd om de benen te strekken en een hapje te eten alvorens zijn weg verder te zetten.

Het voorbije jaar installeerde Tesla acht nieuwe laadpunten per maand en opende 20 nieuwe Superchargers per week. Het Europese netwerk werd in 2013 opgezet in 5 landen en dekt in 2018 reeds 23 landen. Het netwerk strekt zich nu uit van Noorwegen, Zweden en Finland, over Groot-Brittannië tot Spanje, Portugal, Italië en Kroatië in het zuiden. Ook in België werden enkele nieuwe laadstations toegevoegd: in Antwerpen (Luithagen) met 10 laadpunten en Arlon met 16 laadpunten.(Belga)