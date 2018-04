Range Rover Velar krijgt "World car Design of the Year"-onderscheiding

De Range Rover Velar "maakt het verschil met een opmerkelijk design en een vernuftige technologie. Hij maakt ook duidelijk dat glamour en elegantie hand in hand gaan. Hij getuigt van een gracieus silhouet en ideale proporties", stelt Land Rover met enige trots. Hij wordt uitgerust met Matrix Laser-LED koplampen, deurklinken die in het koetswerk verzinken en een Touch Pro Duo infotainmentsysteem. De Range Rover Velar deed in deze "World Car Design of the Year" verkiezing beter dan de Volvo XC60 en de Lexus LC 500. Hij werd verkozen door een jury van 82 invloedrijke automobilisten in 24 landen. In 2017 kreeg de Jaguar F-Pace (de eerste Jaguar-SUV, en ook lid van de JLR-groep) ook al deze onderscheiding.(Belga)