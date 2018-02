Range Rover rijdt tot aan de Hemelpoort

De uitdaging begon onderaan de legendarische 11,3 kilometer lange Tianmen-bergweg, beter bekend als 'Dragon Road'. De standaard Range Rover Sport P400e ging de zware uitdaging aan met Jaguar Racing-piloot Ho-Pin Tung aan het stuur en het Terrain Response 2-systeem in Dynamic-modus. Bovenaan de weg optimaliseerde de Formula E-rijder het Terrain Response-systeem voor het tweede deel van de uitdaging: de 999 treden van de 45 graden steile trap naar de legendarische 'hemelpoort' oprijden door de Ingenium-benzinemotor en de elektromotor intenser te laten samenwerken.

Ho-Pin Tung verklaarde: "Ik heb de Formule E en Formule 1 ervaren en heb de LMP2-klasse in de 24 Uren van Le Mans gewonnen, maar dit was zonder twijfel een van de zwaarste uitdagingen die ik ooit heb aangenomen. De Range Rover Sport PHEV leverde verbluffende prestaties en boezemde echt vertrouwen in op de bergweg. Ook de klim naar 'Heaven's Gate' verliep moeiteloos."

De nieuwe PHEV-aandrijving geeft de Range Rover Sport een emissievrij rijbereik tot 50 kilometer met een volledig opgeladen batterij, maar Ho-Pin Tung gebruikte de geavanceerde, 300 pk sterke Ingenium-benzinemotor en de 116 pk sterke elektromotor om korte metten te maken met het weggedeelte van de uitdaging. De prestatiegerichte SUV toonde vervolgens zijn compromisloze terreincapaciteiten door de steile treden naar de befaamde rotsboog op te rijden. Een knappe prestatie die aantoont dat een Range Rover nog steeds nergens voor terugdeinst.(Belga)