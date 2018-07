RACB zoekt opnieuw racetalent

De vorige edities van de RACB-stuurwielen leverden enkele toppers op: Thierry Neuville in het WK rally en Stoffel Vandoorne in de Formule 1. Nu gaat de nationale autosportfederatie op zoek naar jong talent voor de toerwagenracerij.

Geoffroy Theunis, manager van het RACB National Team: "De toerwagenracerij heeft bewezen één van de belangrijkste disciplines van de autosport te zijn. Je hoeft niet langs de F1 te zijn gepasseerd om er carrière te maken. Ons nieuwe Stuurwiel richt zich tot de jongeren die dat willen bereiken. De laureaat mag in 2019 het volledige TCR Benelux-kampioenschap aan het stuur van een Audi RS 3 LMS afwerken."

Iedereen geboren tussen 1993 en 2003 mag deelnemen aan de eerste selectiefase die in september op een simulator gebeurt en slechts 10 euro kost! De 36 snelste performers mogen het daarna opnieuw op een simulator tegen elkaar opnemen en zullen zich ook voor een jury van experten moeten voorstellen. Na deze confrontatie zullen zes geselecteerden in november in Neuburg in de infrastructuur van Audi Motorsport Competence aan de slag mogen gaan. En uiteindelijk wordt de laureaat opgenomen in het RACB National Team en mag hij het volledige TCR Benelux kampioenschap 2019 afwerken aan het stuur van een Audi RS 3 LMS uit de ateliers van Comtoyou Racing.(Belga)