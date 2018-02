Quadro heeft groeiambitie

Daarvoor gelooft Gagliardo sterk in het potentieel van de scooters van Quadro met 3 en 4 wielen. Dit zijn concurrenten van de Piaggio MP3, de Peugeot Metropolis en de Yamaha Tricity (waarvan weliswaar enkel een 125cc bestaat). Quadro wil zich onderscheiden door de lichtste driewieler in de klasse met 'grote motoren' (eencilinder 350cc) evenals de enige vierwielscooter ter wereld aan te bieden. Beide zijn voorzien van het gepatenteerde inclinatiesysteem HTS (Hydraulic Tilting System), dat zeer compact uitvalt waardoor de vierwielconfiguratie mogelijk werd.

In het kader van zijn nieuwe strategie ging Quadro Vehicles S.A. in 2017 een joint-venture akkoord aan met het Taiwanese SYM, een sterke speler op de scootermarkt in Europa, voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit leidde tot de nieuwe lijn Nuvion die uitpakt met een fraai design, toptechnologie en een uitstekende afwerkingskwaliteit. In deze deal is SYM dan weer geïnteresseerd in de driewieltechnologie van Quadro. Verder kondigde Quadro ook een nieuwe samenwerking aan met de Italiaanse tak van ALD Automotive voor de verhuur op lange termijn en het beheer van de bedrijfsvloten.(Belga)