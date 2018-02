PSA kondigt nieuwe ludospaces aan

De ludospaces (of kleine monovolumes) zijn een uitstekend alternatief voor gezinnen die een wagen zoeken met veel ruimte, maar hiervoor over een beperkt budget beschikken. Trouwens niet alleen gezinnen, maar ook actieve buitensporters, knutselaars en zelfs professionals die er soms een heuse bestelwagen van maken, zijn er dol op.

De PSA Groep is één van de voornaamste spelers op de markt van ludospaces in Europa en gaat zijn positie nu verder versterken met drie nieuwe modellen die zullen rusten op het EMP2-platform. Deze basis, waarvan ook onder meer de nieuwe SpaceTourer en de C4 Picasso gebruik maken, heeft heel wat troeven op vlak van efficiëntie, veiligheid, comfort en wendbaarheid en laat ook toe de recentste motoren en veiligheidssystemen te integreren.

Momenteel werd nog enkel een teaser getoond waarop een deel van het design van de neuspartij te zien is van de nieuwe modellen die de namen Citroën Berlingo, Peugeot Partner en Opel Combo zullen krijgen. De interieurruimte, de moduleerbaarheid en de kofferruimte zullen tot de beste van de markt behoren. Deze nieuwe PSA ludospaces zullen in twee lengten beschikbaar zijn, met naar keuze 5 of 7 plaatsen. Het koetswerkdesign stemt telkens overeen met de stijlcodes van elk merk. Alle modellen zullen geproduceerd worden op de sites in Vigo (Spanje) en Mangualde (Portugal). (Belga)