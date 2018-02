Prijs Renault Megane R.S. bekend

De nieuwe Megane R.S. koos voor een andere tactiek dan een overdaad aan pk's om de liefhebbers van sportwagens te verleiden. Dankzij het 4Control-systeem met vierwielsturing - een primeur op de markt van compacte sportwagens - is zijn chassis buitengewoon wendbaar, efficiënt en stabiel. Een hydraulisch systeem, dat ook in het wereldkampioenschap rally wordt gebruikt, verbetert het comfort bij dagelijks gebruik en maakt tegelijk sportief rijden een stuk efficiënter en veiliger.

Deze pret in de Renault Megane R.S. kan je beleven vanaf 34.550 euro met de handgeschakelde versnellingsbak of 36.300 euro als je kiest voor de EDC-automaat met dubbele koppeling. Voor de echte diehards biedt Renault op de handgeschakelde versie ook nog een Cup pack aan (voor 1.700 euro extra ) dat onder meer een mechanisch Torsen differentieel en aluminium-carbon remschijven omvat. Later is deze optie eveneens verkrijgbaar op de EDC-variant. Tenslotte mag tegen het einde van dit jaar de Trophy versie verwacht worden, die nog radicaler wordt en waarvan de 1.8 turbomotor tot 300 pk is opgevoerd.(Belga)