Prijs Ford Fiesta Active bekend

De Fiesta Active onderscheidt zich in de eerste plaats met zijn avontuurlijke look, maar biedt daarnaast ook extra troeven op ongebaande wegen of bij het oprijden van een stoep dankzij de 18 mm extra bodemvrijheid of de aanwezigheid van de Active Drive Mode. Dat snufje laat de bestuurder de keuze tussen drie rijprogramma's: Normal, Eco en Slippery (voor een gladde ondergrond).

Wat het uiterlijk betreft werd het koetswerk opgeleukt door flankverbreders en wijdere drempels. De Fiesta Active positioneert zich bovenaan het gamma en kreeg dus al van huis uit een rijkelijke uitrusting, met onder andere een airco, lichtmetalen 17" velgen en een SYNC3 infotainmentsysteem met compatibiliteit met Android Auto en Apple Carplay. De prijs van de Fiesta Active vijfdeurs begint bij 18.900 euro voor de EcoBoost 1.0 liter met 85 pk. Voor wie veel kilometers aflegt is de TDCi 1.5 liter (85 pk) op diesel met een prijskaartje van 21.050 euro een goed alternatief.(Belga)