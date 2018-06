Porsche wordt 70 en is springlevend: een terugblik

Porsche viert dit weekend zijn 70ste verjaardag. Eigenaars en fans van over de hele wereld verzamelen in Stuttgart om hun gehechtheid aan het iconische sportwagenwerk te betuigen én om sterke verhalen uit te wisselen. Voor Knack.be een aanleiding om terug te blikken op de vele ups-and-downs van het merk waarvan een aantal is veroorzaakt door het geruzie tussen de Oostenrijkse eigenaarsfamilies Porsche en Piëch.