Porsche vestigt snelheidsrecord in Spa

Porsche nam dan wel afscheid van de WEC-uithoudingsraces op het eind van vorig seizoen, toch blijft de 919 Hybrid LMP1 nog opduiken op de racecircuits. Dit gebeurt tijdens de '919 Tribute Tour' die van start ging in ons land op het circuit van Spa-Francorchamps. Daar werd met een niet-gelimiteerde versie van het hybride prototype, dat in deze configuratie ruim 1.150 pk produceert, een poging ondernomen om het absolute snelheidsrecord op de Ardense omloop te verbeteren.

Dat stond op naam van F1-wereldkampioen Lewis Hamilton die in zijn Mercedes F1 W07 Hybrid vorig jaar tijdens de Grote Prijs van België een rondetijd van 1:42.553 klokte. Deze week rondde Porsche fabrieksrijders Neel Jani in de 919 Hybrid Evo het circuit in 1:41.770 minuten, tegen een gemiddelde snelheid van 245.61 km/u, met een topsnelheid van 359 km/u! Daarmee reed de Zwitser maar liefst 12 seconden sneller dan de WEC pole position van 2017 en dook hij ook 0.783 seconden onder de tijd van Hamilton in een Formule 1. Hiermee is de Porsche 919 Hybrid Evo officieel de snelste auto die ooit op het circuit van Spa-Francorchamps reed.

De Porsche 919 Hybrid Evo zet zijn 'Tribute Tour' verder met een demonstratie voor de start van de 24 Uren van de Nürburgring op 12 mei, optredens tijdens het Goodwood Festival of Speed in juli en het Festival of Porsche in Brands Hatch in september, en een deelname aan de Porsche Rennsport Reunion in Laguna Seca eind september.(Belga)