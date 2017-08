Porsche toont testversie van nieuwe Cayenne

De nieuwe Cayenne verschijnt begin 2018 in de showrooms en wordt binnen enkele weken al in wereldpremière onthuld op het Autosalon van Frankfurt. Dat betekent dat de ontwikkeling van de premium SUV zo goed als voltooid is. Vandaar dat Porsche ook enkele fraaie plaatjes van de testritten in vaak extreme omstandigheden de wereld in stuurde.

De prototypes hebben in totaal zo'n 4,4 miljoen testkilometers afgelegd. Zowel in de verzengende hitte van Death Valley als in de bittere koude van Alaska. Verder werden rijcapaciteiten tot het uiterste getest op de circuits van de Nürburgring en Nardo, terwijl het model de voorbije maanden ook Zweden, Finland, Spanje, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland doorkruiste.

De nieuwe Cayenne maakt gebruik van het modulaire MLB-platform van de VW Groep en werd bijna 100 kg lichter dan zijn voorganger. Voor de aandrijving zal er keuze zijn uit verscheidene zes- en achtcilinders op benzine en diesel, naast een plug-in hybride en wellicht ook een volledig elektrische versie.(Belga)