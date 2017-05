Porsche roadtrip door Europa

Dit was een origineel idee van de PR-dienst van Porsche: Le Mans Unravelled. Het parcours van de 919 Hybrid LMP1 die de 24 Uren van Le Mans 2016 won opnieuw afleggen, maar dan niet op een circuit maar gewoon in rechte lijn op de openbare weg. Het Duitse merk trommelde daarvoor de media op, waaronder ook een Belgische journalist van Autogids. De vloot van zeven Porsches, waaronder een 918 Spyder en een 911 Turbo S, vertrok in het Noorse Bodo boven de poolcirkel om vier dagen later in Tarifa, het zuidelijkse punt van Spanje, te arriveren na een tocht van bijna 5.300 kilometer.

Vanuit Noorwegen trok de exclusieve en snelle karavaan doorheen Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Onderweg werd halt gehouden op enkele plaatsen die een speciale link houden met Porsche Motorsport. Uiteraard Le Mans waar het Duitse merk al 18 maal zegevierde in de 24-uursrace. En ook Motorland Aragon waar het LMP1 raceteam op dat moment bezig met een uithoudingstest als voorbereiding op de 24 Uren van Le Mans 2017.

Na een effectieve rijtijd van iets meer dan 55 uur bereikten de Porsches vorige zondag dan Tarifa. Het werd ook hier een enorme slijtageslag voor mens en machine die gelukkig iedereen zonder brokken doorstond. (Belga)