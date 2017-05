Porsche produceert één-miljoenste 911

Vorige week was het groot feest in de Porsche-fabriek in Zuffenhausen toen het één-miljoenste exemplaar van de 911 er van de band liep. Het was een 911 Carrera S in de speciale kleur "Irish Green" met tal van exclusieve uitrustingsitems. Ook na een carrière van bijna 55 jaar blijft dit iconische model de ruggengraat van het gamma, zeker wat het imago en de historiek betreft.

Een opgemerkte verschijning bij de viering was Dr. Wolfgang Porsche die vanaf de eerste dag bij de ontwikkeling van de 911 was betrokken. "Ik weet nog goed dat ik ruim 50 jaar geleden met mijn vader tal van ritten maakte over de Grossglockner Alpenpas. Het rijgevoel in een 911 was toen net zo fijn als nu. Dat is omdat de 911 de kernwaarden van ons merk wist te behouden die nog steeds even vooruitstrevend zijn als met de eerste Porsche 356/1 uit 1948", stelde hij.

De Porsche 911 is inderdaad nog een steeds een klassieker onder de GT's die erg gewaardeerd wordt door de liefhebbers van sportwagens, en die zowel op de weg als in de autosport succesvol blijft. In 2016 alleen werden er wereldwijd 32.365 exemplaren geleverd en op de racecircuits staan de 911 RSR en de andere raceversies nog steeds hun mannetje. Porsche benadrukt dat de 911 niet alleen indruk maakt met zijn prestaties maar ook met zijn kwaliteit, want vandaag rijden nog steeds ruim 70% van alle geproduceerde wagens.(Belga)